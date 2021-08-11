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42 человека сгорели в огне лесных пожаров в Алжире за два дня

Происшествия

По меньшей мере 25 солдат погибли, спасая жителей горных деревень Алжира от лесных пожаров.

42 человека сгорели в огне лесных пожаров в Алжире за два дня

Об этом сообщил президент страны, добавив, что число погибших гражданских лиц "возросло до 17".

По словам Абдельмаджида Теббуна, одиннадцать военных получили ожоги при тушении пожаров, четверо из них — тяжелые.

Горный район Кабиль, расположенный в 100 километрах к востоку от столицы Алжира, состоит в основном из труднодоступных деревень, где к тому же проблемы с водой.

Некоторые жители деревни при приближении огня лесных пожаров самостоятельно покинули местность, в то время как другие пытались сдержать пламя сами, используя ведра, ветки и рудиментарные инструменты. В регионе нет самолетов для сброса воды.

По словам президента, гибель и ранения людей во вторник произошли в основном вокруг столицы Кабиле Тизи-Узу, которая окружена горами, а также в Беджайе, которая граничит со Средиземным морем.

Премьер-министр страны заявил, что, согласно данным спецслужб, пожары в Кабиле были "очень синхронизированы”, что "наводит на мысль, об их искусственном, рукотворном происхождении", что это были преступные действия”.

"Тридцать пожаров в одно и то же время в одном и том же регионе не могут быть случайными”, — сказал Бельджуд, выступая по национальному телевидению.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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