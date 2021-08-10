Во Владикавказе задержан главврач больницы, где умерли 11 человек

Сотрудники Следственного комитета задержали главврача больницы во Владикавказе, где ранее погибли 11 человек из-за проблем с кислородной системой. Ведомство будет добиваться ареста 58-летнего руководителя медучреждения Владимира Плиева.

Следователи планируют дать правовую оценку действиям или бездействию всех должностных лиц, которые причастны к случившемуся.

Плиев стал главврачом больницы в марте текущего года. Он окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию и в течение 10 лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы Красногорского муниципального района Московской области.

Вечером 9 августа в больнице скорой медицинской помощи прорвало трубу кислородной системы. В реанимации к аппаратам ИВЛ были подключены 13 больных. Из-за остановки подачи кислорода девять из них скончались. Позднее умерли еще двое пациентов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что правоохранители выявили технические проблемы и халатность в больнице, где умерли из-за недостатка медицинского кислорода 11 человек.

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