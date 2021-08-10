Проверка ЧП в больнице Владикавказа показала "халатность должностных лиц"

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку по чрезвычайному происшествию во владикавказской больнице, выявили технические проблемы и халатность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло на заседании оперштаба.

Сергей Меняйло заявил:

"По предварительному докладу всех надзорных структур есть и техническая стороны вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц".

В больнице не оказалось резервной линии с кислородом. Деньги на неё выделили месяц назад.

Врио главы региона распорядился проверить каждую больницу на наличие:

необходимого количества баллонов;

резервных линий;

источников питания.

В больнице, где погибло 11 человек, ёмкости с кислородом привезли пять-шесть лет назад без нужных документов.

Власти Северной Осетии пообещали установить роль лиц, которые несут ответственность за трагедию.

Сотрудники республиканского Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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