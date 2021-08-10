Три десятка животных эвакуировали из саратовского цирка из-за пожара

Обстоятельства пожара в здании цирка имени братьев Никитиных устанавливают в Саратове.

По информации регионального управления МЧС, 10 августа около 14.00 в здании цирка на улице Чапаева сработала пожарная сигнализация. Из-под купола повалил густой чёрный дым. Огонь распространился в подкровельном пространстве на площади 50 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 13 пожарных расчётов. Из горевшего здания во внутренний двор цирка эвакуировали 29 животных, в том числе волка и львов.

Справиться с огнём пожарным удалось в 15.15. В настоящее время дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории занимаются выяснением причин инцидента.

Как сообщил в Instagram зампредседателя областного правительства Роман Грибов, пожар в цирке мог произойти из-за нарушения техники безопасности при выполнении строительных работ. Чиновник отметил слаженность действий пожарных и спасателей при ликвидации случившегося в цирке ЧП.

По словам Романа Грибова, в результате пожара "люди и животные не пострадали".

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