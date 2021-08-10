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Адвокат рассказал, что ждет депутата за случайное убийство человека на Камчатке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На Камчатке сознавшийся в случайном убийстве депутат краевого заксобрания Игорь Редькин может получить небольшой срок или исправительные работы, рассказал Общественной службе новостей адвокат Андрей Мишонов.

Адвокат рассказал, что ждет депутата за случайное убийство человека на Камчатке

По его словам, действия депутата подпадают под статью Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности", которой предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Вместе с тем адвокат отметил, в случае признании человеком вины и добровольном сообщении о происшествии, как это сделал депутат, суд может приговорить его к исправительным работам.

Напомним, Игорь Редькин сознался в случайном убийстве человека в поселке Озерновском Усть-Большерецкого района.

В заявлении депутата, распространенном его представителем, сообщается, что Игорь Редькин решил отогнать выстрелом медведя, пришедшего на местную свалку. В сумерках мужчина подумал, что стреляет в направлении зверя, однако потом узнал, что в то же время на свалке был смертельно ранен житель поселка.

Согласно информации СУ СКР по Камчатскому краю, мужчина скончался от огнестрельного ранения в больнице 2 августа. В связи с его гибелью следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".

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