Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Алексея Навального к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову. Оппозиционный блогер требовал опровергнуть слова пресс-секретаря президента РФ о его связях с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

Навальный подал на Пескова в суд из-за его слов о том, что с пациентом берлинской клиники "Шарите" работают специалисты ЦРУ.

"Он [Навальный] озвучивает то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами", — заявил тогда Песков.

В иске Навальный требовал признать эти слова недействительными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Кроме того, он хотел, чтобы на официальном сайте администрации президента было опубликовано опровержение.

В настоящее время Навальный находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области.

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