В Красноярском крае матери двоих детей дали срок за торговлю ими

В Красноярском крае суд вынес приговор по делу о торговле детьми и надругательстве над ними.

По информации регионального СУ СКР, по обвинению в преступлении осуждены 30-летняя мать двоих детей, а также двое мужчин.

Как установлено в суде, в 2018 году в городе Ужуре местная жительница неоднократно разрешала знакомому за вознаграждение в 1 тысячу рублей насиловать своих детей 3 и 5 лет. Как выяснили следователи, одного ребёнка мужчина отвёз однажды к двоим приятелям, которые надругались над ним.

Суд признал мать пострадавших детей виновной по статье "Торговля людьми" и приговорил её к 17 годам колонии общего режима. 64-летний знакомый женщины, а также его 58-летний приятель признаны виновными по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Они получили 23 года и 12 с половиной лет колонии строгого режима соответственно.

Еще одного фигуранта дела, 50-летнего мужчину, по результатам психиатрической экспертизы признали невменяемым. В связи с этим суд вынес постановление о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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