В Воронеже машина задавила младенца на пляже. За рулем мог быть 2-летний ребенок

За рулем автомобиля, задавившего младенца на пляже в Воронеже, мог находиться маленький ребенок.

По информации областного СУ СКР, смертельное ДТП произошло вечером 8 августа на воронежском пляже в районе санатория имени Дзержинского. Там автомобиль наехал на 10-месячного мальчика, который умер от полученных травм на месте происшествия.

В связи с инцидентом в региональном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сообщается, что следователи пока не установили, кто управлял машиной, задавившей младенца.

Однако, согласно сведениям источника Life в правоохранительных органах, за рулем автомобиля, под колесами которого погиб ребенок, находилась девочка 2019 года рождения. По предварительным данным, она сняла машину с ручного тормоза, и та покатилась.

Версию о ребенке за рулем подтвердила сетевому изданию "МОЁ! Online" жена хозяина автомобиля.

По словам женщины, в момент происшествия в салоне машины играли трое детей их знакомых, которых ее муж привез на пляж. При этом хозяин автомобиля находился далеко от него.

Как рассказала жена владельца машины, ее муж прошел полиграф, который показал, что он не врет. Женщина попросила правоохранителей не наказывать невиновного.

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