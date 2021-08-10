EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кабаева: Многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и наши атлеты побеждают
Эксперты оценили риск завоза лихорадки Марбург в Россию
Китайское правительство отозвало посла из Литвы из-за сотрудничества с Тайванем
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Уникальный "стеклянный" мост появился на "Роза Хутор"
Подмосковный суд выдворил 12 участников массовой драки из России
В Белоруссии объяснили, почему Тимановская решила продать свою медаль
Татьяна Брухунова похвасталась странным платьем
На Камчатке депутат признался в случайном убийстве человека

В Воронеже машина задавила младенца на пляже. За рулем мог быть 2-летний ребенок

Происшествия

За рулем автомобиля, задавившего младенца на пляже в Воронеже, мог находиться маленький ребенок.

В Воронеже машина задавила младенца на пляже. За рулем мог быть 2-летний ребенок

По информации областного СУ СКР, смертельное ДТП произошло вечером 8 августа на воронежском пляже в районе санатория имени Дзержинского. Там автомобиль наехал на 10-месячного мальчика, который умер от полученных травм на месте происшествия.

В связи с инцидентом в региональном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сообщается, что следователи пока не установили, кто управлял машиной, задавившей младенца.

Однако, согласно сведениям источника Life в правоохранительных органах, за рулем автомобиля, под колесами которого погиб ребенок, находилась девочка 2019 года рождения. По предварительным данным, она сняла машину с ручного тормоза, и та покатилась.

Версию о ребенке за рулем подтвердила сетевому изданию "МОЁ! Online" жена хозяина автомобиля.

По словам женщины, в момент происшествия в салоне машины играли трое детей их знакомых, которых ее муж привез на пляж. При этом хозяин автомобиля находился далеко от него.

Как рассказала жена владельца машины, ее муж прошел полиграф, который показал, что он не врет. Женщина попросила правоохранителей не наказывать невиновного.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Внимание! Запись на камере – не доказательство ДТП
Последние материалы
Китайское правительство отозвало посла из Литвы из-за сотрудничества с Тайванем
Число погибших из-за ЧП с кислородом в больнице Владикавказа достигло 11 человек
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Против последователей Навального возбудили уголовное дело
Уникальный "стеклянный" мост появился на "Роза Хутор"
Подмосковный суд выдворил 12 участников массовой драки из России
В Белоруссии объяснили, почему Тимановская решила продать свою медаль
Татьяна Брухунова похвасталась странным платьем
На Камчатке депутат признался в случайном убийстве человека
"Благословляю вас": патриарх Кирилл оценил выступление России на Олимпиаде
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Евросоюз
"Когда в товарищах согласья нет": ЕС грозит проредить ряды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников