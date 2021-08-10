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В Волгодонске более 30 детей отравились едой

Происшествия

На тренировочных сборах в Волгодонске 31 юный спортсмен отравился едой. Инцидент произошел в одном из центров загородного отдыха. Правоохранители завели уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

По данным Следственного комитета по Ростовской области, после приема пищи у детей возрасте от 10 до 14 лет начали появляться симптомы отравления.

В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают виновных.

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Автор: Игорь Рябов
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