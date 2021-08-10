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Компьютеры властей Камчатки пытались использовать для майнинга криптовалют

Происшествия

В Камчатском крае пресекли попытку использовать компьютеры регионального правительства для майнинга криптовалют.

Компьютеры властей Камчатки пытались использовать для майнинга криптовалют

По информации краевых властей, специалисты регионального министерства цифрового развития, проверяя систему безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства, обнаружили, что на несколько компьютеров кто-то пытался установить программы для майнинга криптовалют bytecoin, monero и infinium-8.

Для установки ПО на автоматизированные рабочие места сотрудников краевого правительства использовались их учетные записи.

В сообщении отмечается, что установка обнаруженных программ грозила заражением вирусами компьютеров и серверов властей Камчатки.

Кроме того, в связи с тем, что майнинг криптовалют предполагает максимальную загрузку компьютеров, установка вредоносного ПО могла привести к сокращению их ресурса, а также к обесточиванию всех систем краевого правительства.

Сообщается, что в настоящее время Минцифры региона передало в ФСБ материалы проверки, в ходе которой был выявлен факт попытки установки программ для добычи криптовалют на компьютеры властей края.

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