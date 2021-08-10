Компьютеры властей Камчатки пытались использовать для майнинга криптовалют

В Камчатском крае пресекли попытку использовать компьютеры регионального правительства для майнинга криптовалют.

По информации краевых властей, специалисты регионального министерства цифрового развития, проверяя систему безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства, обнаружили, что на несколько компьютеров кто-то пытался установить программы для майнинга криптовалют bytecoin, monero и infinium-8.

Для установки ПО на автоматизированные рабочие места сотрудников краевого правительства использовались их учетные записи.

В сообщении отмечается, что установка обнаруженных программ грозила заражением вирусами компьютеров и серверов властей Камчатки.

Кроме того, в связи с тем, что майнинг криптовалют предполагает максимальную загрузку компьютеров, установка вредоносного ПО могла привести к сокращению их ресурса, а также к обесточиванию всех систем краевого правительства.

Сообщается, что в настоящее время Минцифры региона передало в ФСБ материалы проверки, в ходе которой был выявлен факт попытки установки программ для добычи криптовалют на компьютеры властей края.

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