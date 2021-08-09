Глава Северной Осетии прокомментировал гибель 9 человек от недостатка кислорода

Преждевременно считать, что девять человек погибли именно из-за аварии на кислородной станции, поскольку их легкие были поражены на 90%, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

Он отметил, что к больнице во Владикавказе, где ранее погибли девять человек, уже везут из Моздока баллоны с медицинским кислородом. Врио главы республики пообещал, что с 10 августа все республиканские больницы будут подключены к резервной подаче кислорода.

Меняйло призвал устанавливать рядом с больницами кислородные станции и добавил, что Минпромторг уже выделил на это средства. "Это те станции, которые нас уберут от зависимости от подвоза кислорода. Они заказаны, но, к сожалению, пока в стадии изготовления. То есть быстро мы их не получим", — сказал он.

Ранее во владикавказской больнице сломалось оборудование для подачи пациентам кислорода из-за разгерметизации изношенной подземной магистрали, которая ведет от кислородной станции к реанимации. Вследствие аварии скончались девять человек, которые были заражены коронавирусом и подключены к аппаратам ИВЛ.

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