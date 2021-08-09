Двое грабителей взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), расположенный в поселке Кедровое под Екатеринбургом.
В пресс-службе финансовой организации рассказали, что инцидент произошел в ночь на 9 августа в поселке Кедровое. Ущерб не раскрывается, но он оказался небольшим. Полиция разыскивает злоумышленников. Банкомат находился не в здании банка, а в супермаркете "Пятерочка".
Прибывшие на место происшествия охранники не успели задержать грабителей. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что один из правонарушителей мог получить травму при совершении преступления. Злоумышленникам удалось взломать банкомат, похитить кассеты с банкнотами и уехать на автомобиле. В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, который был нанесен банку. Полицейские опрашивают жителей района, чтобы найти очевидцев.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.