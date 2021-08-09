EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пловцы рассказали, как им запретили петь гимн России на Олимпиаде
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Не без скандала. Молдавия отозвала своего посла в РФ
Белорусская ассоциация гимнастики высмеяла медаль россиянки на Олимпиаде
"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе
"На вилах вынесли бы Зеленского": Лукашенко отказался от санкций против Украины
"Гнилое золото": россияне потребовали у израильтянки вернуть медаль Олимпиады
Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде
Певица Анастасия Крайнова поддержала проект Булановой

Под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат

Происшествия

Двое грабителей взорвали банкомат Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), расположенный в поселке Кедровое под Екатеринбургом.

Под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат

В пресс-службе финансовой организации рассказали, что инцидент произошел в ночь на 9 августа в поселке Кедровое. Ущерб не раскрывается, но он оказался небольшим. Полиция разыскивает злоумышленников. Банкомат находился не в здании банка, а в супермаркете "Пятерочка".

Прибывшие на место происшествия охранники не успели задержать грабителей. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что один из правонарушителей мог получить травму при совершении преступления. Злоумышленникам удалось взломать банкомат, похитить кассеты с банкнотами и уехать на автомобиле. В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, который был нанесен банку. Полицейские опрашивают жителей района, чтобы найти очевидцев.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Взорвали банкомат
Автор: Игорь Рябов
Последние материалы
Пловцы рассказали, как им запретили петь гимн России на Олимпиаде
Какие последствия ждут Любовь Соболь после возвращения в Россию?
Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз"
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Почему горящая Турция очень избирательно принимала помощь
Не без скандала. Молдавия отозвала своего посла в РФ
Белорусская ассоциация гимнастики высмеяла медаль россиянки на Олимпиаде
Под Екатеринбургом грабители взорвали банкомат
Как и когда Украина хочет получить от России репарации за Крым
"У нас разные пути выздоровления": Дана Борисова о Стасе Пьехе
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Евросоюз
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников