МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о пропавшей в Тюмени девочке

Вознаграждение в размере 1 млн рублей объявили за информацию о девятилетней Анастасии Муравьевой, пропавшей в Тюменской области.

Согласно информации МВД РФ, вознаграждение назначено за информацию, которая поможет найти девочку или раскрыть совершенное в отношении нее преступление.

Всем, кто знает что-либо о судьбе разыскиваемой школьницы, просят звонить по телефонам МВД России:

+ 7 (3452) 793-023;

+ 7 (3452) 793-227;

+ 7 (3452) 793-727;

+ 7 (3452) 482-356 или 102, 02.

Позвонившим гарантируют конфиденциальность и безопасность.

По данным правоохранителей, Анастасия Муравьева 2012 года рождения ушла из своего дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В связи с исчезновением девочки в региональном СУ СКР завели уголовное дело по статье "Убийство".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проработать все версии случившегося, а также обеспечить дальнейшие поиски школьницы.

Расследование дела об исчезновении ребенка взял на контроль центральный аппарат СКР.

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