Вознаграждение в размере 1 млн рублей объявили за информацию о девятилетней Анастасии Муравьевой, пропавшей в Тюменской области.
Согласно информации МВД РФ, вознаграждение назначено за информацию, которая поможет найти девочку или раскрыть совершенное в отношении нее преступление.
Всем, кто знает что-либо о судьбе разыскиваемой школьницы, просят звонить по телефонам МВД России:
Позвонившим гарантируют конфиденциальность и безопасность.
По данным правоохранителей, Анастасия Муравьева 2012 года рождения ушла из своего дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
В связи с исчезновением девочки в региональном СУ СКР завели уголовное дело по статье "Убийство".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проработать все версии случившегося, а также обеспечить дальнейшие поиски школьницы.
Расследование дела об исчезновении ребенка взял на контроль центральный аппарат СКР.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.