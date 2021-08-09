Военные автомобили остановились у заминированного здания ЦУМа

Милиция оцепила захваченное террористами здание ЦУМа в киргизской столице. Telegram-канал "Sputnik Кыргызстан" сообщает, что боевики взяли заложников.

На видео, опубликованных в канале, видно, что люди поспешно движутся подальше от ЦУМа. Террористы сообщили, что здание заминировано.

При этом сотрудники милиции, стоящие в оцеплении, выглядят спокойно. На вопросы журналистов отвечают, что никаких подробностей о происходящем внутри здания у них нет. Один из милиционеров даже сказал, что якобы тревога является учебной, однако эту информацию тоже необходимо подтвердить или опровергнуть.

Официальные источники данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

К зданию подъехали отряды саперов на военных машинах.

Свердловское РУВД прокомментировало ситуацию: по официальному заявлению, им поступило сообщение о подозрительной женщине одетой в черное, которая несла в руках непрозрачный пакет, предположительно со взрывным устройством.

На фоне возросшей активности террористической организации "Талибан"* в приграничном Киргизии Афганистане есть предположения о пересечении сторонниками талибов* киргизской границы.

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