Брызнувший газом в росгвардейца участник протеста получил срок

Участник несогласованной акции протеста, которая прошла 23 января в столице, получил 1,5 года колонии за то, что распылил газовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии.

Мещанский суд Москвы признал Александра Федерякова виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 23 января около Трубной площади. Молодой человек брызнул содержимым газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Позже правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался уроженец Томска 1984 года рождения. До решения суда Александр Федеряков провел в следственном изоляторе.

Подсудимый не признал свою вину. По словам его адвокатов, они предоставили видеозапись, свидетельствующую о том, что у Федерякова не было в руках баллончика.

Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. На них были задержаны сотни человек. Десятки из них привлечены к уголовной ответственности за те или иные нарушения.

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