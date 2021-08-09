Беглеца из изолятора временного содержания задержали в Самарской области

В Самарской области следователи выясняют обстоятельства побега из ИВС одного из подозреваемых.

По информации центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел в ночь на 7 августа в изоляторе временного содержания Средневолжского ЛУ МВД в Самаре.

Оттуда совершил побег мужчина, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков. Согласно предварительной информации, беглецу удалось спуститься из здания ИВС по простыне и перелезть через забор. Затем его задержали полицейские.

В настоящее время в связи с произошедшим в изоляторе временного содержания инцидентом начата проверка. Там работают следователи. Они планируют, в частности, дать правовую оценку действиям сотрудников ИВС.

Ранее сообщалось, что 6 августа из ИВС в подмосковной Истре совершили побег пятеро подсудимых, в том числе Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя, а также в лишении свободы московского адвоката.

МВД возбудило по факту случившегося уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

В СКР завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора. Двое из них впоследствии были арестованы по ходатайству следствия.

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