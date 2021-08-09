EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лукашенко заявил, что легкоатлеткой Тимановской "управляли"
"Новое поколение в моде": американский Vogue поместил на обложку трансгендера
В Британии военные помогут супермаркетам с доставкой продуктов
Лукашенко: применение силы на Донбассе закончится для Киева трагедией
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия отказалась от интеграции с РФ
Украинские Apple Maps "нашли" чеченских сепаратистов
Собчак опубликовала "перлы" Лукашенко из его сегодняшней речи
"За мной не заржавеет": Лукашенко сказал, когда признает Крым российским
Интриги недели: ВОЗ против ревакцинации, бегуны от Лукашенко, и другое

Беглеца из изолятора временного содержания задержали в Самарской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Самарской области следователи выясняют обстоятельства побега из ИВС одного из подозреваемых.

Беглеца из изолятора временного содержания задержали в Самарской области

По информации центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел в ночь на 7 августа в изоляторе временного содержания Средневолжского ЛУ МВД в Самаре.

Оттуда совершил побег мужчина, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков. Согласно предварительной информации, беглецу удалось спуститься из здания ИВС по простыне и перелезть через забор. Затем его задержали полицейские.

В настоящее время в связи с произошедшим в изоляторе временного содержания инцидентом начата проверка. Там работают следователи. Они планируют, в частности, дать правовую оценку действиям сотрудников ИВС.

Ранее сообщалось, что 6 августа из ИВС в подмосковной Истре совершили побег пятеро подсудимых, в том числе Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя, а также в лишении свободы московского адвоката.

МВД возбудило по факту случившегося уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

В СКР завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора. Двое из них впоследствии были арестованы по ходатайству следствия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

❗ Срочно! Совершен дерзкий побег из тюрьмы в Истре. Первые кадры
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Украинские Apple Maps "нашли" чеченских сепаратистов
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
"За мной не заржавеет": Лукашенко сказал, когда признает Крым российским
Собчак опубликовала "перлы" Лукашенко из его сегодняшней речи
Беглеца из изолятора временного содержания задержали в Самарской области
Интриги недели: ВОЗ против ревакцинации, бегуны от Лукашенко, и другое
Лукашенко высказался по поводу обвинений в диктатуре
Комики пришли поддержать коллегу, которого судят за русофобскую шутку
"Режим падёт": В Европарламенте призвали готовиться к революции в Белоруссии
Соловьев позвал украинскую чемпионку переехать в Россию из-за травли на родине
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров
Евросоюз
Боррель от имени ЕС издал декларацию о фальсифицированных выборах в Белоруссии
Газ
В Германии обвинили Газпром в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву
Центразия
Экс-президент Киргизии Акаев, проходящий по делу о коррупции, улетел в Москву
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников