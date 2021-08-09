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Жителя Амурской области будут судить за убийство младенца

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

21-летнего жителя Амурской области будут судить за убийство полуторамесячного ребенка.

Жителя Амурской области будут судить за убийство младенца

По информации регионального СУ СКР, молодому человеку инкриминируется статья "Убийство малолетнего".

Преступление было совершено 6 марта 2021 года в одной из квартир в переулке Переездном поселка Магдагачи.

Как установили следователи, сожительница обвиняемого оставила его дома со своим маленьким сыном, а сама со старшим ребенком отправилась в гости к матери.

Сообщается, что молодой человек, оставшись наедине с младенцем, каким-то образом нанес ему "телесные повреждения, несовместимые с жизнью". Затем обвиняемый отнес ребенка в постель, где тот впоследствии был обнаружен мертвым.

В настоящее время житель Амурской области находится под стражей. Его дело, обвинительное заключение по которому уже утвердил зампрокурора региона, планируется в ближайшее время направить в суд для рассмотрения по существу.

По данным СКР, мать убитого мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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"Убийство ребенка няней - это бытовой случай"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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