Жителя Амурской области будут судить за убийство младенца

21-летнего жителя Амурской области будут судить за убийство полуторамесячного ребенка.

По информации регионального СУ СКР, молодому человеку инкриминируется статья "Убийство малолетнего".

Преступление было совершено 6 марта 2021 года в одной из квартир в переулке Переездном поселка Магдагачи.

Как установили следователи, сожительница обвиняемого оставила его дома со своим маленьким сыном, а сама со старшим ребенком отправилась в гости к матери.

Сообщается, что молодой человек, оставшись наедине с младенцем, каким-то образом нанес ему "телесные повреждения, несовместимые с жизнью". Затем обвиняемый отнес ребенка в постель, где тот впоследствии был обнаружен мертвым.

В настоящее время житель Амурской области находится под стражей. Его дело, обвинительное заключение по которому уже утвердил зампрокурора региона, планируется в ближайшее время направить в суд для рассмотрения по существу.

По данным СКР, мать убитого мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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