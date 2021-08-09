Из-за задымленности от лесных пожаров в Восточной Сибири парализована работа аэропорта в Иркутске. Рейсы задержаны на несколько часов, а в залах ожидания появились толпы людей.
Очевидцы сообщают, что город накрыт туманом, а некоторым пассажирам становилось плохо.
По данным онлайн табло аэропорта Красноярск, задержаны четыре рейса. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Талакан и Сочи.
Четыре самолета, направлявшихся в Красноярск, Абакан и Братск, совершили вынужденную посадку в Барнауле. Аэропорт принял авиалайнеры. Никто из пассажиров не пострадал.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.