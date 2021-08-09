Пожары в Сибири: экстренная посадка в Барнауле, задержка рейсов из Иркутска

Из-за задымленности от лесных пожаров в Восточной Сибири парализована работа аэропорта в Иркутске. Рейсы задержаны на несколько часов, а в залах ожидания появились толпы людей.

Очевидцы сообщают, что город накрыт туманом, а некоторым пассажирам становилось плохо.

По данным онлайн табло аэропорта Красноярск, задержаны четыре рейса. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Талакан и Сочи.

Четыре самолета, направлявшихся в Красноярск, Абакан и Братск, совершили вынужденную посадку в Барнауле. Аэропорт принял авиалайнеры. Никто из пассажиров не пострадал.

На прошлой неделе общая площадь лесных пожаров выросла до 1,07 миллиона гектаров. Наиболее охваченные пожаром территории: Якутия, Иркутская область, Чукотка, Приморье и Карелия.

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