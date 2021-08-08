В Армении погиб российский военнослужащий: причина - ДТП

В субботу на трассе Гюмри - Ереван произошло ДТП с участием российских военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль угодил в кювет.

Согласно данным РИА Новости, один из пассажиров, являвшийся военнослужащим российских военной базы в Армении, погиб на месте, из-за несовместимых с жизнью травм.

Остальные пострадавшие в ходе ДТП контрактники на данный момент находятся в больнице. После происшествия их оперативно доставили в медпункт, где оказали своевременную помощь. Состояние военнослужащих оценивается как средней степени тяжести.

По итогам ДТП проводится проверка.



Российская военная база рядом со вторым по величине городом Армении Гюмри находится там с 1995 года. Соответствующее положение прописано в межгосударственном договоре двух стран. На данный момент расположение российских военных на территории Ширакской области предусмотрено до 2044 года. Последний раз этот срок продлили в 2010 году, увеличив с 25 до 49 лет.

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