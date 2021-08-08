РЖД проводит расследование отравления 86 детей в поезде Мурманск — Адлер

За два дня 7-8 августа в кубанские больницы с отравлением попали 87 детей, ехавших на поезде Мурманск — Адлер. Все они отправлялись в летний лагерь "Морская волна", а по пути ужинали в вагоне-ресторане.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что причиной массового отравления детей стали не некачественные продукты, а кишечная инфекция, так называемый норовирус второго типа.

Всего в поезде ехало 246 детей и 24 сопровождающих. Пассажиры с симптомами пищевого отравления попадали в больницу постепенно:

в субботу днём обратился 21 человек;

вечером ещё 35;

в воскресенье — 31.

На данный момент все пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, врачи установили диагноз — "пищевая токсикоинфекция".

На данный момент в поезде, где отравились дети, работают сотрудники следственного комитета и Роспотребнадзора. Они проверяют воду и продукты в поезде, а также проводят беседы с сотрудниками РЖД. Известно, что в вагоне-ресторане уже обнаружили непригодные в пищу продукты, испорченные овощи и заплесневевший хлеб.

Также сообщается, что остальные дети, ехавшие этим маршрутом и не попавшие в больницу, благополучно доставлены к месту отдыха — в лагерь "Морская волна".

Ситуацию под личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова, также своё личное расследование дела с массовым отравлением проводит компания РЖД.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.