EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Президент Абхазии почтил память погибших в конфликте с Грузией
Эксперты подвели итоги прошедшего в Москве тестирования системы ДЭГ
Украинскую легкоатлетку Ярославу Могучих раскритиковали за фото с россиянкой
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов
Дмитрий Песков возразил американскому посольству по делу Baring Vostok
"Ну, пошла жара!" — Волочкова в прозрачном мокром платье взорвала аккаунт
Татьяна Буланова обратилась в ЦИК за помощью

РЖД проводит расследование отравления 86 детей в поезде Мурманск — Адлер

Происшествия

За два дня 7-8 августа в кубанские больницы с отравлением попали 87 детей, ехавших на поезде Мурманск — Адлер. Все они отправлялись в летний лагерь "Морская волна", а по пути ужинали в вагоне-ресторане.

РЖД проводит расследование отравления 86 детей в поезде Мурманск — Адлер

В Роспотребнадзоре уже заявили, что причиной массового отравления детей стали не некачественные продукты, а кишечная инфекция, так называемый норовирус второго типа.

Всего в поезде ехало 246 детей и 24 сопровождающих. Пассажиры с симптомами пищевого отравления попадали в больницу постепенно:

  • в субботу днём обратился 21 человек;
  • вечером ещё 35;
  • в воскресенье — 31.

На данный момент все пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, врачи установили диагноз — "пищевая токсикоинфекция".

На данный момент в поезде, где отравились дети, работают сотрудники следственного комитета и Роспотребнадзора. Они проверяют воду и продукты в поезде, а также проводят беседы с сотрудниками РЖД. Известно, что в вагоне-ресторане уже обнаружили непригодные в пищу продукты, испорченные овощи и заплесневевший хлеб.

Также сообщается, что остальные дети, ехавшие этим маршрутом и не попавшие в больницу, благополучно доставлены к месту отдыха — в лагерь "Морская волна".

Ситуацию под личный контроль взяла глава Роспотребнадзора Анна Попова, также своё личное расследование дела с массовым отравлением проводит компания РЖД.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мурманск - Адлер
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
РЖД проводит расследование отравления 86 детей в поезде Мурманск — Адлер
Россия стала пятой в итоговом зачёте ОИ-2020: не хватило медалей гимнасток
Кандидату от "Родины" Колосу грозит снятие с выборов
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Власти готовятся к реакции на результаты выборов
Президент Абхазии почтил память погибших в конфликте с Грузией
Эксперты подвели итоги прошедшего в Москве тестирования системы ДЭГ
Украинскую легкоатлетку Ярославу Могучих раскритиковали за фото с россиянкой
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов
Популярное
Общество
Золотая медалистка Олимпиады оказалась сотрудницей Кремля

Трёхкратная олимпийская чемпионка, по словам представителей администрации президента РФ, прервала свою работу в Кремле, чтобы поучаствовать в Олимпиаде в Токио.

Золотая медалистка Олимпиады оказалась сотрудницей Кремля
"Не верю… потом слёзы": Утяшева отреагировала на проигрыш российской гимнастки
Российский шоу-бизнес
"Не верю… потом слёзы": Утяшева отреагировала на проигрыш российской гимнастки
Здоровье
В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?
Общество
Украина готовится к голодному бунту безработных
Василий Амирджанов Власти готовятся к реакции на результаты выборов Василий Амирджанов Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
"Ну, пошла жара!" — Волочкова в прозрачном мокром платье взорвала аккаунт
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса
Политика. Новости и аналитика
Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников