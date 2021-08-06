31-летюю невестку Ирины Муравьевой избили в элитном посёлке Подмосковья

5 августа 31-летнюю невестку Ирины Муравьёвой - Веронику Эйдлин - избили в элитном посёлке Назарьево Одинцовского района.

Женщина доставлена в больницу. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, у неё серьёзные ушибы, ссадины и гематомы.

По словам Вероники, на неё напал неизвестный ей мужчина.

Полиция изучает все обстоятельства происшествия.

Напомним, что муж Вероники — Евгений Эйдлин, сын звезды советского кино Ирины Муравьёвой. Пара воспитывает сына Леонида.

Вероника окончила ГИТИС в 2012 году. Она известна своими работами в фильмах и сериалах "Деревенщина", "Красивая жизнь", "Скорая помощь-2" и другие, сообщает "СтарХит".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Ирина Муравьёва вылечилась от коронавируса.

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