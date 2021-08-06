EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Историки отреагировали на предложение Ницой переименовать русский язык
Анекдоты про тёщу скоро станут историей
США: талибы окажутся в изоляции в случае захвата власти в Афганистане
Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян
ВЦИОМ: недоверие Путину выразили 33,4% опрошенных
Дорого и тошно: на Западе лекарство от диабета применили для борьбы с ожирением
Австрийский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу критика Кадырова
Россиян предупредили об опасности употребления разливного пива
В РБ признали экстремистским спортивный сайт, освещавший "дело Тимановской"

У программиста из Звёздного городка изъяли арсенал оружия

Происшествия

Программист из Звёздного городка решил запастись оружием. Однако в определённый момент он привлёк внимание полиции, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

У программиста из Звёздного городка изъяли арсенал оружия

В квартире создателя виртуальной реальности обнаружили пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой, 2,5 кг пороха, 300 патронов, дробовики и самодельную авторучку, которая может сразить пулей на расстоянии до 5 м.

Всё это изъяли правоохранители.

Пока неизвестно, с какой целью мужчина приобретал оружие. Возможно, он просто им увлекался, а может быть, замышлял теракт.

В отношении программиста возбудили два уголовных дела — за незаконное приобретение и за незаконное хранения оружия.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Коллекционеру оружия грозит пять лет лишения свободы.

Эксперт по оружию Степан Шолохов обратил внимание на один момент в этой истории.

"Значительная часть охолощенных стволов после "рестайлинга" поступает на черный рынок. То есть заведомо ясно, что пистолет Макарова не предназначался для того, чтобы мирно лежать в ящике. Его переделывали либо на продажу, либо для воплощения каких-то личных замыслов", — пояснил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Спецназовец ранен во время штурма дома в Мытищах, где мужчина устроил стрельбу
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Историки отреагировали на предложение Ницой переименовать русский язык
Анекдоты про тёщу скоро станут историей
США: талибы окажутся в изоляции в случае захвата власти в Афганистане
Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян
ВЦИОМ: недоверие Путину выразили 33,4% опрошенных
Как правильно оформить автокредит: нюансы и подводные камни
Дорого и тошно: на Западе лекарство от диабета применили для борьбы с ожирением
Австрийский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу критика Кадырова
Россиян предупредили об опасности употребления разливного пива
В РБ признали экстремистским спортивный сайт, освещавший "дело Тимановской"
Популярное
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Бывший СССР
Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю
Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Бывший СССР
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников