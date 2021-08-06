У программиста из Звёздного городка изъяли арсенал оружия

Программист из Звёздного городка решил запастись оружием. Однако в определённый момент он привлёк внимание полиции, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В квартире создателя виртуальной реальности обнаружили пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой, 2,5 кг пороха, 300 патронов, дробовики и самодельную авторучку, которая может сразить пулей на расстоянии до 5 м.

Всё это изъяли правоохранители.

Пока неизвестно, с какой целью мужчина приобретал оружие. Возможно, он просто им увлекался, а может быть, замышлял теракт.

В отношении программиста возбудили два уголовных дела — за незаконное приобретение и за незаконное хранения оружия.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Коллекционеру оружия грозит пять лет лишения свободы.

Эксперт по оружию Степан Шолохов обратил внимание на один момент в этой истории.

"Значительная часть охолощенных стволов после "рестайлинга" поступает на черный рынок. То есть заведомо ясно, что пистолет Макарова не предназначался для того, чтобы мирно лежать в ящике. Его переделывали либо на продажу, либо для воплощения каких-то личных замыслов", — пояснил он.

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