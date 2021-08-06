Правоохранители заинтересовались опубликованной в интернете видеозаписью, где женщина выгуливает голого малолетнего ребенка, который ползает в грязной луже под дождем. При этом мать одета по погоде и держит над головой зонт. Об этом сообщает Pravda.Ru.
В Великом Новгороде очевидец запечатлел на видео женщину, которая выгуливала голого ребенка под дождем. Прохожие спрашивали у матери, почему она вывела малыша в такую непогоду и не одела его. Женщина в ответ хамила и говорила, что прогулка с детьми — ее личное дело".
Прокуратура Новгородской области пообещала оценить работу органов опеки и разобраться в ситуации.
"Семью обязательно проверят органы опеки. Самое важное сейчас — это убедиться, что ребенок в безопасности", — заявила уполномоченная по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова.
В беседе с Телеканалом "360" врач-педиатр Евгений Тимаков сказал, что если ребенок закаленный и привык к таким прогулкам, то может и не заболеть. Но если малыш не закалялся и находился дома, то такая прогулка может привести к обострению инфекций, провоцирующих воспаления носоглотки. Так, у ребенка может развиться гайморит, гнойный отит, ангина и даже пневмония, отметил эксперт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.