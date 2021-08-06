Прокуратура проверит видео с голым ребенком в луже под дождем

Правоохранители заинтересовались опубликованной в интернете видеозаписью, где женщина выгуливает голого малолетнего ребенка, который ползает в грязной луже под дождем. При этом мать одета по погоде и держит над головой зонт. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В Великом Новгороде очевидец запечатлел на видео женщину, которая выгуливала голого ребенка под дождем. Прохожие спрашивали у матери, почему она вывела малыша в такую непогоду и не одела его. Женщина в ответ хамила и говорила, что прогулка с детьми — ее личное дело".

Прокуратура Новгородской области пообещала оценить работу органов опеки и разобраться в ситуации.

"Семью обязательно проверят органы опеки. Самое важное сейчас — это убедиться, что ребенок в безопасности", — заявила уполномоченная по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова.

В беседе с Телеканалом "360" врач-педиатр Евгений Тимаков сказал, что если ребенок закаленный и привык к таким прогулкам, то может и не заболеть. Но если малыш не закалялся и находился дома, то такая прогулка может привести к обострению инфекций, провоцирующих воспаления носоглотки. Так, у ребенка может развиться гайморит, гнойный отит, ангина и даже пневмония, отметил эксперт.