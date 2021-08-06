Житель Саратовской области получил пожизненное за жестокое убийство ребенка

В Саратовской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве ребёнка и надругательстве над его телом.

По информации регионального следственного управления СКР, по обвинению в преступлении осуждён 48-летний житель города Энгельс.

Как установили следователи, в ноябре прошлого года мужчина согласился присмотреть за шестилетним пасынком приятеля, которому нужно было отлучиться, а мать ребёнка была в больнице.

Оставшись наедине с мальчиком в одном из частных домов на улице Рабочих Маёвок, мужчина, находившийся под действием спиртного и наркотиков, избил его. Затем житель Энгельса взялся за нож, которым дважды ударил ребёнка в шею. После того как мальчик умер, мужчина нанёс ему ещё не менее шести посмертных ножевых ранений.

Вечером домой вернулся отчим ребёнка, обнаружил его тело на полу в кухне и обратился в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника на месте преступления. Сообщается, что мужчина признал свою вину в произошедшем и раскаялся.

Суд признал жителя Энгельса виновным по статьям "Убийство малолетнего с особой жестокостью" и "Надругательство над телом умершего". Мужчина приговорён к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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