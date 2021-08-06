Пострадавшая в аварии с блогером Билом подала иск на 1,7 млн рублей

Люблинский суд принял исковое заявление от девушки, пострадавшей в результате ДТП, устроенного блогером Эдвардом Билом (настоящее имя — Эдуард Биль). Потерпевшая требует выплатить ей 1,7 миллиона рублей в качестве возмещения расходов на ремонт транспортного средства и компенсации морального вреда.

"Екатерина Маничкина просит взыскать денежные средства, потраченные на ремонт автомобиля — 1 миллион 617 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 100 тысяч рублей, а также иные судебные расходы", — сказала пресс-секретарь суда Ольга Ковалёва.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Управляя спорткаром Audi RS6, блогер выехал на "встречку" и спровоцировал ДТП с участием четырёх автомобилей. Пострадала, в частности, сотрудник аппарата Госдумы Мария Артёмова. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Бил оплатил Артёмовой лечение, сообщает РИА Новости.

В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года. Однако судебный процесс ещё не закончен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.