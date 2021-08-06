В Бурятии съехал с дороги и опрокинулся автобус с 25 пассажирами

В Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта опрокинулся автобус с 25 пассажирами. Об этом сообщило республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

На место ДТП выехали экстренные службы: спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и медицинские работники из Улан-Удэ.

Информацию о пострадавших пока уточняют. Очевидец, подписчик паблика ves_ulan_ude, сфотографировал бок автобуса. Пользователь сказал, что погибших нет, в ДТП попали студенты. Скорее всего, у автобуса отказали тормоза.

Ранее в Кемеровской области на дороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк 11 человек пострадали во время столкновения грузовика и вахтового автобуса. Водитель грузовика Hyundai не справился с управлением и врезался в автобус. Он съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, два человека из грузовика. Всех доставили в медицинские учреждения для обследования.

Правоохранители восстанавливают обстоятельства происшествия.

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