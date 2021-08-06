Страшная авария произошла сегодня в Турции:
на трассе Стамбул-Измир пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В салоне было 50 человек.
Шестеро погибли на месте, еще трое скончались от травм в больнице. Ещё 30 пострадали — всем им врачи оказывают помощь.
Об этом сообщает турецкое издание Haber 7, разместившее в своем Twitter снимки с места аварии:
Были ли в автобусе россияне — пока неизвестно.
Напомним, 2 августа в ДТП с автобусом в Турции погибли трое россиян, семеро получили травмы.
На сегодня известно, что одного пострадавшего перевели в общую палату, а трое до сих пор в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.
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