Страшная авария с автобусом в Турции: пострадали все 50 пассажиров

Страшная авария произошла сегодня в Турции:

на трассе Стамбул-Измир пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В салоне было 50 человек.

Шестеро погибли на месте, еще трое скончались от травм в больнице. Ещё 30 пострадали — всем им врачи оказывают помощь.

Об этом сообщает турецкое издание Haber 7, разместившее в своем Twitter снимки с места аварии:

Были ли в автобусе россияне — пока неизвестно.

Напомним, 2 августа в ДТП с автобусом в Турции погибли трое россиян, семеро получили травмы.

На сегодня известно, что одного пострадавшего перевели в общую палату, а трое до сих пор в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.