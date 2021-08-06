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Страшная авария с автобусом в Турции: пострадали все 50 пассажиров

Происшествия

Страшная авария произошла сегодня в Турции:

на трассе Стамбул-Измир пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В салоне было 50 человек.

Шестеро погибли на месте, еще трое скончались от травм в больнице. Ещё 30 пострадали — всем им врачи оказывают помощь.

Об этом сообщает турецкое издание Haber 7, разместившее в своем Twitter снимки с места аварии:

 

Были ли в автобусе россияне — пока неизвестно.

Напомним, 2 августа в ДТП с автобусом в Турции погибли трое россиян, семеро получили травмы.

На сегодня известно, что одного пострадавшего перевели в общую палату, а трое до сих пор в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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