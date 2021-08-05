Суд оштрафовал мужчину за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"

Житель Пермского края загрузил в фотобанк проекта "Бессмертный полк онлайн" фотографию пособника нацистов Андрея Шкуро. Суд приговорил пермяка к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 2 мая 2020 года мужчина вышел в интернет со своего компьютера, зашел на сайт "Бессмертный полк онлайн" и загрузил в фотобанк ресурса снимок изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

На пермяка было заведено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Суд оштрафовал нарушителя на 180 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть оспорен в вышестоящей инстанции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.