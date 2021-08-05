В Сети появилось видео допроса отца ребенка, выброшенного с балкона в Москве

Допрос 24-летнего жителя Москвы, подозреваемого в том, что он выбросил своего сына с балкона, попал на видео. Ролик размещен в телеграм-канале Правды. Ру.

На видео молодой человек, отвечая на вопросы правоохранителей, говорит, что выбросил сына в окно на балконе квартиры на пятом этаже.

Как сообщалось ранее, двухлетнего мальчика выбросили с балкона одной из многоэтажек на улице Шумилова 4 августа. Момент падения ребенка также попал на видео. Пострадавшего заметили прохожие, после чего его госпитализировали в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии.

В связи с инцидентом столичным ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

По подозрению в преступлении задержали правоохранители задержали отца мальчика. Его обнаружили около подъезда дома, в котором произошло ЧП. По предварительным данным, в момент задержания молодой человек находился в неадекватном состоянии.

Прокуратура Москвы взяла расследование дела о попытке убийства ребенка на улице Шумилова на особый контроль.