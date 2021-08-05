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11 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Кемеровской области

Происшествия

В Кемеровской области 11 человек пострадали в результате столкновения грузовика и вахтового автобуса, сообщает региональное управление МВД.

11 человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Кемеровской области

Инцидент произошёл утром 5 августа в Прокопьевском муниципальном округе. Там на 157 километре дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк грузовик Hyundai, водитель которого по предварительным данным, не справился с управлением, "догнал" двигавшийся в попутном направлении вахтовый автобус с работниками одного из предприятий.

От удара автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате инцидента пострадали водитель и восемь пассажиров вахтового автобуса, а также два человека, находившиеся в кабине грузовика. Их доставили в больницу для обследования.

Правоохранители начали проверку в связи с аварией. Полицейские работают на месте происшествия.

Напомним, 4 августа в Москве на Боровском шоссе также столкнулись автобус и большегруз. В результате ДТП пострадали двое детей и девять взрослых. Семь человек попали в больницу.

Согласно предварительным данным ГИБДД столицы, водитель попавшего в аварию автобуса не справился с управлением при перестроении. Однако в московском департаменте транспорта полагают, что ДТП произошло из-за необеспечения безопасности при производстве дорожных работ. По информации МВД РФ, в связи с инцидентом на Боровском шоссе возбуждено уголовное дело.

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Автор: Владимир Васютченко
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