Московский нотариус помог прибрать к рукам недвижимость семьи актёра Баталова

Московского нотариуса Дмитрия Бублия заподозрили в содействии хищению недвижимости семьи актера Алексея Баталова, сообщает столичное СУ СКР.

В результате мошенничества вдова и дочь артиста лишились его мастерской, двух квартир, а также доли в еще одной квартире и значительной суммы.. Ущерб, причиненный семье актера, превысил 35 млн рублей.

В преступлении обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина.

Как выяснили следователи, в хищении недвижимости семьи Баталова обвиняемым помог нотариус Дмитрий Бублий. На основании изготовленных им договоров пожизненного содержания с иждивением Наталии Дрожжиной и Михаилу Цивину перешли принадлежавшие Марии Баталовой квартира в 1-м Самотечном переулке, мастерская, а также доля в квартире на улице Серафимовича.

Установлено, что нотариус в отсутствие Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко удостоверил их подписи в документах.

В настоящее время в отношении Дмитрия Бублия завели уголовное дело по статьям "Пособничество мошенничеству" и "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами". Подозреваемого планируется в ближайшее время доставить в следственное подразделение.

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