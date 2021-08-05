EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Израиль бомбит Ливан, обещая усиливать ракетные обстрелы
Горбачёв: СССР пал жертвой желания Ельцина править в Кремле
Почему люди идут на перинатальный отбор, избавляясь от нерождённых девочек
Исследование: аспирин не помогает пожилым избежать проблем с сердцем
Невероятно, но факт: алкоголь полезен людям с больным сердцем
"Проще обособиться": почему в Донбассе не будет выборов в Госдуму
Глава КГБ Белоруссии назвал имена организаторов акций протеста в стране
В "Апрашке" торговали подделками под Apple
Мест нет: ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму

В Турции огонь прорвался на электростанцию

Происшествия » Глобальные » Стихии

Мощный лесной пожар, бушующий в южной провинции Турции Мугла, ворвался на территорию местной электростанции, угрожая сжечь ее дотла. Завод был эвакуирован, а местное электроснабжение отключено.

В Турции огонь прорвался на электростанцию

Пожары, охватившие южные и западные провинции Турции за последние несколько дней, достигли электростанции Кемеркой поздно вечером в среду. Угольный завод расположен недалеко от побережья, к востоку от крупного курортного города Бодрум.

Новость об этом сообщил Мухаммет Токат, мэр соседнего города Милас, расположенного к северу от завода. Напомним, накануне именно он буквально умолял прислать пожарные вертолёты, предупреждая о том, что огонь вплотную подобрался к энергетическому объекту.

"Пламя проникло на тепловую электростанцию”, — написал чиновник в своем "Твиттере", добавив, что объект уже эвакуирован.

Лесной пожар уже угрожал Кемеркойской электростанции накануне, но был объявлен локализованным ранее в среду. Однако внезапная перемена ветра, по-видимому, поставила под угрозу усилия по сдерживанию огня на заводе.

Окружающая местность была охвачена густым шлейфом дыма, показывают другие доступные изображения. По сообщениям местных СМИ, пожар уже привел к отключению электроснабжения в этом районе, были замечены искры, падающие с линий электропередач, и слышны громкие удары.

Огонь всё ещё — почти неделю — охватывает южную и западную части Турции. По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильнейших за последние годы пожаров, а тысячи, включая иностранных туристов, были эвакуированы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Индия провела испытания первого собственного авианосца
Израиль бомбит Ливан, обещая усиливать ракетные обстрелы
Горбачёв: СССР пал жертвой желания Ельцина править в Кремле
Почему люди идут на перинатальный отбор, избавляясь от нерождённых девочек
Исследование: аспирин не помогает пожилым избежать проблем с сердцем
Невероятно, но факт: алкоголь полезен людям с больным сердцем
Николай Платошкин: есть только две силы — власть и левый блок
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
"Проще обособиться": почему в Донбассе не будет выборов в Госдуму
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
На Украине цены на газ устремились в космос
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Усам Оздемиров Сквозь скалы к светлому будущему: что изменит модернизация БАМа Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Новости спорта
Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский
Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону
Мир. Новости мира
Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников