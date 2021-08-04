В "Апрашке" торговали подделками под Apple

На территории Апраксина двора изъяли крупнейшую партию поддельных аксессуаров бренда Apple, сумма ущерба превысила 150 млн рублей.

Инспекцию проводили сотрудники петербургского Роспотребнадзора, таможенники и представители компании. Они обнаружили более 50 тысяч контрафактных аксессуаров, включая беспроводные наушники, чехлы для телефонов, старт-часы и многое другое.

Замначальника службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ Кирилл Рогачев, сообщил, что в Apple никто не обращался за разрешением на использование товарного знака. В связи с этим были возбуждены административные дела. Предпринимателям и физлицам грозит крупный штраф в размере пяти- и двукратной стоимости изъятых товаров, соответственно.

Согласно статистике, каждая третья торговая точка Апраксина двора торгует контрафактом. Однако продавцов это особо не беспокоит, поэтому найти незаконный товар на "Апрашке" не составляет труда. Чаще всего на территории комплекса торгуют такими брендами, как Apple, Adidas, Calvin Klein и другие. Все подделки выдают нерусифицированные упаковки.

В феврале этого года на Апраксином дворе была выявлена крупная контрабанда табачной продукции. Проверяющие нашли 125 тысяч блоков сигарет с поддельным акцизами или вовсе без них.

В прошлом году специалисты сначала изъяли у продавцов более 500 товаров с логотипами известных брендов, а спустя несколько месяцев обнаружили партию из 200 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Помимо этого, в период с начала нулевых по 2018 год на территории Апраксина двора изъяли 32 не промаркированные шубы, 20 килограммов насвая, торговля которым запрещена, а также свыше 70 тысяч литров спирта и алкоголя.

Стоит отметить, что еще четыре года назад в Смольном обещали навести порядок в Апраксином дворе. Однако до сих пор, как и 20 лет назад, на территории комплекса процветает контрабанда, а объемы нелегальной продукции продолжают расти.