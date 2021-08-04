Украинец, захвативший здание правительства, оказался ярым националистом

Захват здания продолжался около получаса. Несмотря на угрозы взорвать гранату и обещания "не сдаться живым", контуженный сапер из запрещенного в России террористического батальона "Айдар"* Владимир Прохнич вскоре покинул помещение под конвоем.

На данный момент известно, что Прохнич родился в 1978 году, а в 2014 присоединился к украинским радикалам. Далее участвовал в боевых действиях в Луганской области в качестве сапера в батальоне "Айдар". В 2015 получил орден от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

По личной страничке в Facebook мы видим, что Прохнич придерживался радикальных националистических взглядов. Публиковал картинки с изображением Адольфа Гитлера и поддерживал введение украинской мовы в качестве единственного языка. При этом во время захвата здания он разговаривал исключительно на русском.

Прохнич не продержался в украинском Кабмине и часа. Вскоре на место происшествия прибыли его друзья и бывшие сослуживцы, после короткой беседы с которыми террорист сдался полиции.

* "Айдар" - запрещенная в России террористическая организация.

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