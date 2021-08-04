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Жителя Саратовской области убило молнией на глазах у сына

Происшествия

Обстоятельства гибели мужчины во время рыбалки выясняют следователи в Саратовской области.

Жителя Саратовской области убило молнией на глазах у сына

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошел утром 4 августа на берегу пруда неподалеку от села Сапожок в Ртищевском районе. 59-летний житель города Ртищево приехал туда половить рыбу со своим сыном и снохой.

Рыбаки переждали дождь в автомобиле, после чего спустились к воде, чтобы выбрать место, где они могли бы разместиться. Мужчины разошлись в разные стороны. Вдруг над головой старшего из них произошла вспышка молнии. После этого пострадавший упал и скатился в пруд.

Сын, увидев, что произошло с отцом, достал его из воды, однако тот уже не подавал признаков жизни.

В настоящее время сотрудники областного следственного управления СКР начали проверку в связи с гибелью мужчины.

Следователи полагают, что молния стала также причиной гибели 54-летнего мужчины в Балаковском районе области в июне 2021 года.

Утром житель села Николевка отправился пасти коров, а в обед не вернулся. Родственники пошли искать мужчину и обнаружили его тело на пастбище.

Эксперты, осмотрев труп, выявили признаки поражения погибшего молнией. У мужчины оказались опалены волосы, а на ногах были обнаружены следы термического воздействия. При этом известно, что в день гибели селянина в окрестностях места происшествия был дождь с грозой.

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Автор: Владимир Васютченко
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