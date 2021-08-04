В Люберцах 17-летняя девушка спрыгнула с 4-го этажа, спасаясь от насильника-отца

Жителя подмосковных Люберец подозревают в попытке изнасилования 17-летней дочери.

Как сообщает областное ГСУ СКР, преступление было совершено 2 августа. По версии следствия, 45-летний мужчина, будучи пьяным, попытался изнасиловать дочь. Девушка, спасаясь от отца, спрыгнула с четвертого этажа, на котором находится их квартира.

В результате падения потерпевшая получила травмы. Ее госпитализировали в местную больницу.

В настоящее время в связи с инцидентом в Люберцах возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование несовершеннолетней". Подозреваемый в преступлении задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Они осмотрели место происшествия, провели допросы, а также получили акт жилищно-бытовых условий, в которых проживала пострадавшая девушка. Предполагается провести судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

По информации следственного управления, в апреле 2021 года в Подмосковье был заключен под стражу 34-летний житель Химок. Мужчину задержали по подозрению в ряде эпизодов изнасилования несовершеннолетней падчерицы в 2017–2021 годах. О произошедшем заявила в правоохранительные органы мать девочки.

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