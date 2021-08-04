Полицейский погиб во время охоты в Приморском крае.
По информации регионального СУ СКР, инцидент произошел 2 августа в лесу неподалеку от села Смяличи Шкотовского района.
Там во время охоты 36-летний мужчина выстрелил из карабина в товарища, приняв его за зверя. Пострадавший скончался от полученного ранения.
В связи с гибелью мужчины в краевом следственном управлении СКР завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемого в преступлении задержали. Сообщается, что он признался в содеянном.
По информации знакомого с ситуацией источника РИА Новости, в результате ЧП на охоте погиб 35-летний сотрудник полиции. Он был участковым в городе Артем Приморского края.
Ранее, в июне 2021 года, в Приморье был осужден 39-летний житель Лазовского района, обвинявшийся в незаконной охоте, которая закончилась гибелью двух человек.
Установлено, что в августе 2020 года осужденный отправился ночью на охоту, хотя не имел необходимого для этого разрешения. Осматривая заросли травы и кустов через тепловизор, мужчина заметил, как ему показалось, стадо копытных, и выстрелил по ним, после чего услышал человеческий крик и скрылся. Раненные им двое мужчин скончались на месте происшествия.
Сообщается, что в ходе расследования инцидента житель Лазовского района признал свою вину в случившемся и добровольно компенсировал причинённый вред родственникам погибших.
Суд приговорил мужчину к условному сроку и штрафу в размере 40 тысяч рублей.
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