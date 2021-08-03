Журналисты раскрыли подробности ДТП с российскими туристами в Турции

Второго августа в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. ДТП произошло по пути в аэропорт Антальи. Жертвами аварии стали четыре человека, 16 пострадавших попали в больницу. В подробностях происшествия разобрались журналисты Москвы 24.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автобус с 22 путешественниками, в числе которых девять детей, перевернулся.

Российские и турецкие власти готовят документы, чтобы перевезти тела погибших на родину. Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, куда туристы должны были вернуться на самолёте, заявил о планах максимально быстро доставить пострадавших в Россию.

Пострадавшим и их близким помогает Ростуризм. "Интурист" открыл горячую линию, где можно узнать всю информацию. Руководители компании отправились поддержать людей в больнице вместе с их родственниками.

Пассажир Сергей Кремнев рассказал, что по дороге у автобуса были проблемы с колесом. Техническая неисправность — одна из возможных причин ДТП. Сергей вспомнил, как вывел жену и троих детей. Он добавил:

"На руках вынес погибшую девочку, потом услышал, как кричит женщина, её сильно прижало. Я начал кричать, чтобы мне помогли перевернуть автобус".

По словам местных журналистов, водитель находится в тяжёлом состоянии.

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