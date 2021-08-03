В Москве у школьницы не нашли следов укола, якобы сделанного ей незнакомцем

Медики не нашли следов от инъекций на теле госпитализированной в одну из московских больниц 15-летней девушки, которая заявила, что незнакомец вколол ей на улице неизвестное вещество, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Вместе с тем врачи выявили, что школьница отравилась запрещёнными веществами. Медики полагают, что инцидент с незнакомцем — выдумка несовершеннолетней.

По словам девушки, 2 августа во время прогулки с друзьями на улице Головачёва её начал преследовать незнакомец в кофте с капюшоном, который затем вколол ей какое-то вещество.

Отец школьницы заявил о происшествии в полицию. Девушка попала в больницу с симптомами отравления. Ранее источник РИА Новости сообщил, что у госпитализированной якобы нашли след от укола на одной из ягодиц.

В настоящее время ГСУ СК по Москве начало проверку по факту отравления 15-летней москвички. Следователи опрашивают родителей и приятелей школьницы. По информации ГУ МВД по Московской области, полицейские также начали проверку по факту случившегося с несовершеннолетней.

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