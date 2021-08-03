СК возбудил уголовное дело против мошенников из Российского Красного Креста

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы "Российского Красного Креста" Раисы Лукутцовой. Её обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил председатель московского городского отделения "Российского Красного Креста" Игорь Трунов в заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина.

Уголовное дело возбудили не только в отношении Раисы Лукутцовой, но и против других руководителей организации. Женщину поймали с поличным во время получения взятки и задержали в мае этого года. Раиса Лукутцова пыталась продать подмосковный санаторий "Дружба" по заниженной цене.

Игорь Трунов подчеркнул:

"Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений".

Ранее президент Владимир Путин вручил госнаграду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности актёру Константину Хабенскому, который основал благотворительный фонд. Организация помогает детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга вовремя получать медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни.

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