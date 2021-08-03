Центральная Россия и Поволжье могут пострадать от стихии

В Среднем Поволжье синоптики не исключают торнадо 3 августа, также стихия пройдет через некоторые районы Москвы и Московской области.

В ходе разговора с ТАСС, синоптик Евгений Тишковец сообщил о сложной синоптической ситуации в центральных регионах России. Сейчас, когда затяжная жара пошла на спад, ворвавшийся в регион холодный атмосферный фронт является причиной ураганов и торнадо.

Сейчас, сопровождаемый ливнями и грозами, фронт продвигается в направлении Поволожья, в частности жителям сельской местности республики Татарстан следует подготовиться и по возможности укрыться по дальше от мест сильного разгула ветра. По пути, вероятнее всего, стихия коснется восточной части Москвы и близлежащих населенных пунктов.

Напоминаем, что вечером 2 августа в Тверской области прошел сильный ураган, при котором скорость ветра достигала 25 метров в секунду. В Из-за разгула стихии пострадали деревья, линии электропередач и жилые дома. Также сообщается о по меньшей мере троих погибших.

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