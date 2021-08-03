40-летнего жителя Бийского района Алтайского края объявили в федеральный розыск после похищения 12-летней девочки.
Инцидент произошел 31 июля в одном из сел Бийского района, где школьница с семьей жила летом. Девочка поехала кататься на велосипеде и пропала. Позже ее вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки Бии.
В связи с исчезновением школьницы завели уголовное дело. Пропавшую искали сотрудники СКР, полицейские и более сотни волонтеров.
Ночью 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Оказалось, что ее удерживал в подвале житель Бийского района. По данным краевого СУ СКР, злоумышленник в течение двух месяцев наблюдал за школьницей. 31 июля он подстерег девочку на проселочной дороге, столкнул с велосипеда, связал, надел на нее мешок и отвез в подвал своего дома.
Как сообщает телеграм-канал 112, позже мужчина сам отпустил несовершеннолетнюю, испугавшись вызванного ее похищением резонанса, и сбежал в лес.
В настоящее время жителю Бийского района заочно предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Правоохранители его ищут.
Побывавшей в подвале обвиняемого девочке оказывают психологическую помощь.
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