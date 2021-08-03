Загорелась кровать: пациентка погибла в больнице в Забайкальском крае

Женщина погибла в результате пожара в одной из больниц Забайкальского края.

По информации регионального управления МЧС, пожар случился ночью 3 августа в больнице села Шелопугино. Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 4.54.

Когда на место происшествия прибыли два пожарных расчета, сотрудники центральной районной больницы уже самостоятельно эвакуировали из здания пациентов.

Выяснилось, что в одной из палат на втором этаже больницы загорелась кровать. Площадь пожара составила два квадратных метра. На месте происшествия пожарные обнаружили тело пациентки 1959 года рождения.

Как сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения, по предварительным данным, женщина страдала психическим заболеванием и могла спровоцировать пожар.

В настоящее время минздравом инициирована служебная проверка в связи с гибелью пациентки в Шелопугинской ЦРБ.

Кроме того, на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причины возгорания.

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