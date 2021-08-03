EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Голос Америки: модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
GT: в пандемии виноват крупнейший распространитель вируса - США
В "разборки" США и КНР в Южно-Китайском море вмешалась Германия
На российской космической станции будет спецотсек для туристов
Кудрин: российская экономика устарела, но потенциал у неё хороший
МВФ выделит займы на $650 млрд для оживления мировой экономики
Нарышкин: в российские выборы будут активно вмешиваться
Крупнейшая в мире плавучая солнечная ферма будет построена в Индонезии
Интеллект ребенка зависит от того, что он ест

Ливни в центральной провинции Китая: 302 погибших, 50 пропавших без вести

Происшествия » Глобальные » Стихии

Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на центральную китайскую провинцию Хэнань, унесли жизни 302 человек. Ещё 50 пропали без вести.

Наибольшие потери понесла столица провинции Чжэнчжоу - 292 человека погибли, 47 пропали без вести. Из них 189 человек погибли из-за наводнений, 54 - из-за обрушившихся домов и 39-из-за подземных наводнений.

Губернатор провинции Хэнань Ван Кай заявил на пресс-конференции, что наводнения стали серьезным испытанием и выявили недостатки в управлении, пообещав извлечь урок из этой катастрофы и усилить борьбу с природными катаклизмами.

Катастрофа с дождями в Хэнани стала одним из самых смертоносных инцидентов, вызванных стихийным бедствием за последние годы.

Предыдущая трагедия такого масштаба, напомним, случилась 1 июня 2015 года, когда из-за погодны перевернулся круизный лайнер Eastern Star и затонул в реке Янцзы.  Тогда 396 человек погибли и 46 пропали без вести.

Что происходит 

 

20 июля вода затопила одну из самых оживленных линий метро Чжэнчжоу - более 500 пассажиров почти четыре часа находились в ловушке по шею в воде. Четырнадцать человек погибли.

20 июля метеорологическое управление Чжэнчжоу выпустило в общей сложности 10 красных предупреждений о ливнях. Но власти не сильно обеспокоились, и тревога не была объявлена.

С тех пор дожди лили, практически не переставая.

Около 14,5 миллиона человек в 150 уездах провинции Хэнань пострадали от этой катастрофы. Эвакуация жителей достигла пика в 1,47 миллиона человек. По состоянию на понедельник в свои дома ещё не вернулись 933 800 человек.

Обрушилось около 89 000 домов и пострадало 1,09 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых 253 гектара подверглись полному опустошению.

Прямые экономические потери от ливней, наводнений и наводнений составили 114,3 млрд юаней ($17,7 млрд). Есть опасения, что статистические данные о потерях, в том числе и человеческих, могут быть обновлены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мощный тайфун идет на Китай после сильного потопа: детей выносили в коробках, стариков – на руках
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Голос Америки: модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Ливни в центральной провинции Китая: 302 погибших, 50 пропавших без вести
GT: в пандемии виноват крупнейший распространитель вируса - США
В "разборки" США и КНР в Южно-Китайском море вмешалась Германия
На российской космической станции будет спецотсек для туристов
Кудрин: российская экономика устарела, но потенциал у неё хороший
МВФ выделит займы на $650 млрд для оживления мировой экономики
Нарышкин: в российские выборы будут активно вмешиваться
Крупнейшая в мире плавучая солнечная ферма будет построена в Индонезии
Интеллект ребенка зависит от того, что он ест
Популярное
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Единоборства. Новости и обзоры
На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Мир. Новости мира
Литва утонет в пучине мигрантов, если не научится дружить с соседями
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Мир. Новости мира
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников