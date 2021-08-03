Ливни в центральной провинции Китая: 302 погибших, 50 пропавших без вести

Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на центральную китайскую провинцию Хэнань, унесли жизни 302 человек. Ещё 50 пропали без вести.

Наибольшие потери понесла столица провинции Чжэнчжоу - 292 человека погибли, 47 пропали без вести. Из них 189 человек погибли из-за наводнений, 54 - из-за обрушившихся домов и 39-из-за подземных наводнений.

Губернатор провинции Хэнань Ван Кай заявил на пресс-конференции, что наводнения стали серьезным испытанием и выявили недостатки в управлении, пообещав извлечь урок из этой катастрофы и усилить борьбу с природными катаклизмами.

Катастрофа с дождями в Хэнани стала одним из самых смертоносных инцидентов, вызванных стихийным бедствием за последние годы.

Предыдущая трагедия такого масштаба, напомним, случилась 1 июня 2015 года, когда из-за погодны перевернулся круизный лайнер Eastern Star и затонул в реке Янцзы. Тогда 396 человек погибли и 46 пропали без вести.

Что происходит

20 июля вода затопила одну из самых оживленных линий метро Чжэнчжоу - более 500 пассажиров почти четыре часа находились в ловушке по шею в воде. Четырнадцать человек погибли.

20 июля метеорологическое управление Чжэнчжоу выпустило в общей сложности 10 красных предупреждений о ливнях. Но власти не сильно обеспокоились, и тревога не была объявлена.

С тех пор дожди лили, практически не переставая.

Около 14,5 миллиона человек в 150 уездах провинции Хэнань пострадали от этой катастрофы. Эвакуация жителей достигла пика в 1,47 миллиона человек. По состоянию на понедельник в свои дома ещё не вернулись 933 800 человек.

Обрушилось около 89 000 домов и пострадало 1,09 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых 253 гектара подверглись полному опустошению.

Прямые экономические потери от ливней, наводнений и наводнений составили 114,3 млрд юаней ($17,7 млрд). Есть опасения, что статистические данные о потерях, в том числе и человеческих, могут быть обновлены.

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