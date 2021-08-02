Один работник погиб, один пострадал в результате ЧП на стройке в Воронеже

Обстоятельства гибели работника на стройке выясняют следователи в Воронеже.

По информации областного СУ СКР, ЧП на стройплощадке на улице Достоевского случилось утром 2 августа. Около 9.00 там с высоты почти в 20 метров рухнула выносная площадка для подачи стройматериалов.

В результате происшествия погиб оказавшийся внизу 57-летний каменщик. Еще одного работника госпитализировали с тяжелыми травмами.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи допрашивают свидетелей случившегося на стройплощадке, а также сотрудников организации, в которой работал погибший каменщик. Планируется изъять служебную и техническую документацию. Назначена судмедэкспертиза.

Также предполагается дать правовую оценку действиям работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при ведении строительных работ на объекте.

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