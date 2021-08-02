На ростовском рынке подрались 100 человек

В Ростове-на-Дону 100 человек подрались на рынке. В 3:00 машина с овощами заняла в ряду место, на котором обычно находилась ягодная продукция. Об этом сообщили в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Продавцам не понравилось, что машина нарушила порядок и заняла чужое место. К конфликту присоединились друзья и родственники. Всего в драке участвовали 100 человек. Охрана ярмарки не смогла остановить людей, на помощь пришли сотрудники Росгвардии и полиции. Они прекратили беспорядки.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. Рынок работает в прежнем режиме, торговля продолжается.

Ранее московская полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в торговом центре "Тройка". Продавец "Ашана", в котором все случилось, рассказал, что люди кричали и стреляли. По статье "хулиганство" им грозит семь лет лишения свободы.

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