В Москве суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, обвиняемой в 40 эпизодах присвоения его средств, сообщает прокуратура столицы.
Как установлено в суде, в 2013 году начальница отдела кассовых операций филиала одного из банков вошла в состав группы, созданной его управляющей.
Участники группы стали оформлять подложные договоры кредитования, а полученные по ним деньги присваивали.
При этом начальница отдела кассовых операций подписывала фиктивные ордера о выдаче средств, изымала деньги из кассы филиала и передавала их руководителю преступной группы.
Установлено, что всего в 2013–2018 годах при участии подсудимой у кредитной организации было похищено около 191 млн рублей.
Сообщается, что экс-сотрудница банка заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении 50-летней обвиняемой было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.
Женщина получила четыре годам колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск банка о взыскании с осужденной материального ущерба на сумму свыше 172 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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