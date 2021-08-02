СБУ ворует оружие из России, чтобы применить на Донбассе

3 года и 4 месяца получил украинец, пойманный с поличным при попытке переправить на Украину оборудование к ЗРК, сообщает пресс-служба ФСБ.

Речь идет о так называемых самонаводящихся головках. Это автоматические модификации, которыми оснащаются управляемые ракеты. В ходе расследования сотрудниками ФСБ также были изъяты документы, подтверждающие связи подсудимого с СБУ.

Кроме этого, на территории РФ гражданин Украины использовал фальшивые документы и перемещался по стране под вымышленным именем.

С учетом всех материалов городской суд Республики Марий Эл признал украинцы виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).

Напоминаем, что раннее по аналогичному делу были приговорены к 10 годам и 5 месяцам и к 9 годам и 6 месяцам колонии граждане Армении и России. Они занимались контрабандой оборудования к ЗРК C-300 на Украину. При этом россиянин, Денис Лобанов получил свой срок по статье "о госизмене".

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