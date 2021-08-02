В Подмосковье дали срок организатору хосписа, где при пожаре погибли 12 человек

В Московской области суд вынес приговор по делу о гибели 12 человек в результате пожара в частном хосписе.

По информации регионального СУ СКР, осуждён организовавший хоспис житель Москвы. Суд признал его виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как установил суд, в 2019 году москвич арендовал под хоспис один из коттеджей в микрорайоне Опалиха города Красногорска, без согласия владельца возвёл в доме дополнительные стационарные перегородки, увеличил число источников освещения и розеток. После этого предприниматель нанял сиделок и заключил около трёх десятков договоров на проживание в хосписе пожилых людей и уход за ними.

Ночью 10 мая 2020 года в здании произошёл пожар, в результате которого девять человек погибли на месте происшествия, отравившись продуктами горения. Трое пострадавших скончались от ожогов в больнице.

Как выяснили следователи, здание хосписа не было оборудовано системами пожарной сигнализации и оповещения людей о ЧП, пути эвакуации из коттеджа оказались захламлены.

Сообщается, что на допросах организатор хосписа признал вину в произошедшем, а также возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

Суд приговорил предпринимателя к шести с половиной годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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