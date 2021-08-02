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В Подмосковье дали срок организатору хосписа, где при пожаре погибли 12 человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области суд вынес приговор по делу о гибели 12 человек в результате пожара в частном хосписе. 

В Подмосковье дали срок организатору хосписа, где при пожаре погибли 12 человек

По информации регионального СУ СКР, осуждён организовавший хоспис житель Москвы. Суд признал его виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как установил суд, в 2019 году москвич арендовал под хоспис один из коттеджей в микрорайоне Опалиха города Красногорска, без согласия владельца возвёл в доме дополнительные стационарные перегородки, увеличил число источников освещения и розеток. После этого предприниматель нанял сиделок и заключил около трёх десятков договоров на проживание в хосписе пожилых людей и уход за ними.

Ночью 10 мая 2020 года в здании произошёл пожар, в результате которого девять человек погибли на месте происшествия, отравившись продуктами горения. Трое пострадавших скончались от ожогов в больнице.

Как выяснили следователи, здание хосписа не было оборудовано системами пожарной сигнализации и оповещения людей о ЧП, пути эвакуации из коттеджа оказались захламлены.

Сообщается, что на допросах организатор хосписа признал вину в произошедшем, а также возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

Суд приговорил предпринимателя к шести с половиной годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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