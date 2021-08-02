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Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нанесении травм двухмесячному сыну

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Двухмесячный ребёнок оказался в больнице после пьяной ссоры сожителей в Санкт-Петербурге.

Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нанесении травм двухмесячному сыну

По информации городского следственного комитета, инцидент произошел ночью 31 июля в одной из квартир на проспекте Энгельса.

Там горожанин 1994 года рождения, будучи нетрезвым, повздорил с сожительницей, которая держала на руках их сына. По версии следствия, мужчина попытался ударить женщину, но попал по голове ребёнка.

Младенца госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В настоящее время отцу мальчика предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Петербужца задержали. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в тувинском городе Кызыл попойка сожителей закончилась убийством 10-месячного ребёнка. Младенец с ножевым ранением поступил в больницу ночью 29 июля.

Установлено, что родители ребёнка оставили его под присмотром няни, которая после их отъезда устроила пьянку со своим сожителем. В ходе ссоры, произошедшей на почве ревности во время попойки, мужчина замахнулся ножом на сожительницу, но попал в спину ребёнка.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". 31-летний подозреваемый в преступлении задержан.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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